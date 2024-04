Schrecklicher Unfall in Salzburg: Motorradfahrer (25) verstorben

Veröffentlicht am 9. April 2024, 08:25 / ©Österreichisches Rotes Kreuz (ÖRK) / WRK / Markus Hechenberger

Ein 25-jähriger Serbe war gestern Abend, gegen 18.40 Uhr mit seinem Motorrad in der Leopoldskronstraße in Salzburg unterwegs. Während er jemanden überholte, dürfte er mit seinem Fahrzeug die Gehsteigkante touchiert und in weiterer Folge die Kontrolle über sein Motorrad verloren haben. Er prallte daraufhin gegen einen Baum. Trotz sofortiger Erster Hilfe durch Zeugen und Anwohner verstarb der 25-Jährige dann im Rettungswagen. Wie die Polizei berichtet, wird Fremdverschulden ausgeschlossen.