Handynetz von „Drei“ plötzlich weg: Das war der Grund

Gegen 18.15 Uhr ist sowohl in Kärnten als auch in der Steiermark bei vielen Personen plötzlich das Handynetz weggewesen. Betroffen hat es jene Kärntner und Steirer, die beim Anbieter „Drei“ Kunden waren – wir haben berichtet.

Vor allem 3G-Standorte vom Ausfall betroffen

Wie „Drei“-Pressesprecher Tom Tesch nun gegenüber 5 Minuten erklärt, seien vorwiegend ältere 3G-Standorte vom Ausfall betroffen gewesen. Auf Nachfrage erklärt er außerdem, dass der Grund nicht in einem „Netzausfall“ liege sondern in einem großflächigen Stromausfall in der Stadt Graz, der sich ab etwa 18.15 Uhr ereignete. „Ab 19.35 Uhr waren wieder alle Stationen on air“, meint er weiter. Wieso gegen 21 Uhr dann wieder Ausfälle vermeldet wurden, ist noch nicht bekannt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 10:37 Uhr aktualisiert