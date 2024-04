Konkurs beantragt: Bauträger aus Vorarlberg ist pleite

Veröffentlicht am 9. April 2024, 12:17 / ©h_lunke/ #37156833 /stock.adobe.com

Am Landesgericht Feldkirch wurde nun ein Konkursverfahren gegen die „NeXT smartBuilding GmbH & Co KG“ eröffnet. Das Unternehmen ist als Bauträger tätig und hat laut Schuldnerangaben Verbindlichkeiten in der Höhe von rund 1,7 Millionen Euro. Über die Gründe der Insolvenz liegt dem KSV1870 noch keine geprüften Informationen vor. Der Antrag auf Insolvenzeröffnung sei jedenfalls von einem Gläubiger bei Gericht eingebracht worden.