Sanierungen von Schulen und Co.: Kärnten investiert 38 Millionen Euro

Mit rund 38 Millionen Euro im Kärntner Bildungsbaufonds (K-BBF) wird heuer so viel wie noch nie in die Bildungsinfrastruktur des Landes investiert. Bildungsreferent Daniel Fellner betont die Nachhaltigkeit dieser Investitionen, die der Grundbaustein für die Zukunft unserer Kinder und unseres Landes sind. „Damit setzen wir ein Zeichen. In der Aus- und Weiterbildung der nachfolgenden Generationen liegt unser aller Zukunft. Es liegt es an uns, für unsere Kinder eine Bildungsumgebung zu gestalten, in der sie sich wohlfühlen, in der sie Lust am Lernen entwickeln und ihre Persönlichkeit entdecken können“, sagt der Bildungsreferent.

Bestmöglichen Voraussetzungen bieten

Denn mehr als alles andere sei die Schule ein Platz des Lebens, der persönlichen und sozialen Entwicklung. Der Bildungsreferent hebt außerdem die besondere Bedeutung einer modernen Lehrumgebung für Pädagogen hervor. „Bei diesen Sanierungen, Modernisierungen, Erweiterungen und Neubauten geht es auch darum, den vielen engagierten und Pädagogen des Landes die bestmöglichen Voraussetzungen bieten zu können, sodass diese ihrer Berufung voller Enthusiasmus nachgehen können. Und dazu gehört in erster Linie eine moderne Infrastruktur und ansprechende Ausstattung.“

Diese Schulen werden saniert

Der Kärntner Bildungsbaufonds, vormals Schulbaufonds, fördert Infrastrukturprojekte sowohl im schulischen als auch im elementarpädagogischen Bereich, sprich Kindergärten und Kindertagesstätten. In Summe wurden zuletzt 20 neue Projekte in den Fondsförderplan mit einer voraussichtlichen Fondsförderung von 35.516.000 Euro aufgenommen. Unter anderem neu aufgenommen wurde das Bildungszentrum St. Peter in Klagenfurt mit einem Förderbedarf von 15.699.000 Euro, die Adaptierung der ehemaligen MS Griffen mit einem Bedarf von 2.209.000, die Bildungswelt Wolfsberg (MS) mit einem Förderbedarf von 6.941.000 Euro oder der Kindergarten Fresach (Erweiterung und thermische Sanierung) mit einem Bedarf von 1.116.000 Euro.

So viel wurde 2023 investiert

Im vergangenen Jahr 2023 flossen mehr als 20 Millionen Euro in die Bildungsinfrastruktur. Ein Schwerpunkt war der elementarpädagogische Bereich – seit 2023 im K-BBF. Mehr als 5,6 Mio. Euro flossen in entsprechende Infrastrukturprojekte. Im heurigen Jahr sind allein im Kinder- und Kleinkinderbereich knapp 12 Mio. Euro veranschlagt.