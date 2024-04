Parkgebühren am Schöckl ab Mai: So viel musst du zahlen

Seit Jahren wird darüber diskutiert, nun scheint es fix zu sein: Ab Mai soll das Parken am Fuße des Schöckls gebührenpflichtig werden. Durch die Gebühren wolle man mehr Ordnung in die Park- und Verkehrssituation am Schöckl bringen. Der erste Parkscheinautomat ist laut Medienberichten bereits eingetroffen, zwei weitere sollen in den kommenden Tagen folgen. Auch ein eigenes Mülltrennsystem soll am Parkplatzgelände entstehen.

Tickets werden drei Euro kosten

Letzte Vorbereitungen zur Umsetzung der Parkgebühren laufen also. Wie Medien berichten, soll eine 3-Stunden-Karte drei Euro kosten. Geplant sind wohl auch Jahreskarten und Halbstundentickets. Die ersten zwei Wochen sollen außerdem als Übergangszeit gelten – Autofahrer werden noch nicht abgestraft, sondern kommen mit einer Verwarnung davon.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.04.2024 um 18:21 Uhr aktualisiert