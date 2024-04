Dieser Klagenfurter Wienerroither schließt seine Pforten

„Wir, die Bäckerei Wienerroither – seit nun bald 90 Jahren Ihr verlässlicher Genuss-Lieferant rund um den Wörthersee – möchten darüber informieren, dass die Filiale bei der Pädagogischen Hochschule in der Waidmannsdorfer Straße 134, A-9020 Klagenfurt, voraussichtlich zum 15. Juni 2024 geschlossen wird. Diese Entscheidung wurde nach sorgfältiger, reiflicher Überlegung getroffen“, teilt das Unternehmen mit.

Weitere Filiale gleich um die Ecke

Der Hauptgrund sei die Dichte des Filialnetzes im Klagenfurt Süden. Immerhin gibt es einen Wienerroither in der Siebenhügelstraße, in Viktring und in der Nähe der Universität Klagenfurt. „Wir glauben, dass eine konsolidierte Präsenz in Klagenfurt es uns ermöglicht, unsere Ressourcen und unser Engagement dort zu konzentrieren, wo sie am sinnvollsten sind“, heißt es weiter.

Neubau in Moosburg

In Moosburg wiederum wird gebaut: „In diesem Zusammenhang freuen wir uns, unsere Kunden auch gleich über die Entwicklungen zum Neubau unserer Produktionsstätte inklusive eines Geschäfts in Moosburg zu informieren.“ Der Baustart ist noch heuer im Herbst geplant.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 09:10 Uhr aktualisiert