Lagerhalle brannte stark: Auch FF-Einsatzfahrzeuge wurden beschädigt

Veröffentlicht am 10. April 2024, 12:20 / ©Berufsfeuerwehr Graz

Die verschiedenen getrocknet gelagerten Holzsorten waren für die Produktion bei einer Holzverarbeitungsfirma vorgesehen. Durch die enorme Hitze des Feuers wurden auch weiter entfernte Gebäude und sogar Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr aufgrund der Strahlungswärme beschädigt.

Objekt wurde Raub der Flammen

Trotz des rasch in die Wege geleiteten Löschangriffs von insgesamt sechs Feuerwehren konnte die Lagerhalle nicht mehr gerettet werden. Allerdings gelang es den Einsatzkräften, eine Ausbreitung der Flammen auf andere Gebäude zu verhindern.

Videokameras zeichneten alles auf

Die Sichtung der Aufzeichnungen erfolgt in den kommenden Tagen. Ein Sachverständiger der Brandverhütungsstelle Oberösterreich wird am Vormittag des 10. April 2024 die Brandstelle gemeinsam mit Ermittlern des Landeskriminalamtes in Augenschein nehmen. Auch ein Brandmittelspürhund der Polizei wird auf dem Brandort zum Einsatz kommen. Personen kamen durch den Brand nicht zu Schaden.