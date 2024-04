Große Trauer um Fußballer (24): „Steini, wir werden dich nie vergessen“

Veröffentlicht am 10. April 2024, 14:48 / ©Pixabay / Myriams-Fotos

Ein tragischer Todesfall erschüttert die Fußball-Regionalliga. „Mit großer Trauer geben wir den plötzlichen Tod unserer Nr. 20 Alex Steinlechner bekannt“, teilt der SC Weiz am Mittwochvormittag mit. Der erst 24-jährige Fußballer soll in Folge eines Herzstillstandes verstorben sein, wie Medien berichten.

„Steini, wir werden dich nie vergessen“

Mit den rührenden Worten „Steini, wir werden dich nie vergessen“ verabschiedet sich der Fußballverein. Vergangenen Freitag stand der gebürtige Oberösterreicher noch beim Match gegen Deutschlandsberg am Spielfeld. Das Spiel gegen St. Anna am Aigen am kommenden Freitag wurde aufgrund des tragisches Todesfalls abgesagt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.04.2024 um 15:15 Uhr aktualisiert