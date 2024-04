Pro Mente Steiermark: Bewusstsein für seelisches Wohlbefinden stärken

Das psychosoziale Dienstleistungsunternehmen pro mente steiermark GmbH unterstützt Menschen mit psychischen Erkrankungen dabei, außerhalb einer stationären Versorgung beruflich wieder Fuß zu fassen und sich gesundheitlich zu stabilisieren. Durch die Vielfalt an Hilfsangeboten in unterschiedlichen Bereichen betreut und hilft pro mente steiermark jährlich rund 4.000 Menschen auf ihrem Weg in eine umfassende selbstbestimmte Lebensgestaltung. Angebote zur beruflichen Rehabilitation, tagesstrukturierenden und stundenweisen Beschäftigung, zum betreuten Wohnen, zur mobilen sozialpsychiatrischen Betreuung, Forensik, Gesundheit am Arbeitsplatz, zur Diagnostik und zur Beratung sowie zu Sport und Bewegung, zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge und zu Bildung sollen dabei eine umfassende Betreuung, abgestimmt auf die individuellen Bedürfnisse einer jeden Person, ermöglichen.