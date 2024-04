Modell für Kinder-Grundsicherung: Kärnten will Pilotregion werden

Für Aufhorchen sorgte Bundesminister Johannes Rauch (GRÜNE) in den vergangenen Tagen. Immerhin lässt er in seinem Ressort zurzeit ein Modell für eine Kindergrundsicherung ausarbeiten. Mit großem Interesse reagiert unter anderem SPÖ-Bundesrätin Claudia Arpa auf die Ankündigung. Die Bekämpfung von Kinderarmut müsse zum gemeinsamen Ziel über Parteigrenzen hinweg werden. „Kärnten bietet sich als Pilotregion für eine Kindergrundsicherung an. Auch die Mindestsicherung wurde Mitte der 2000er Jahre zuerst in Kärnten umgesetzt und erprobt, bevor sie höchst erfolgreich auf ganz Österreich ausgerollt wurde“, streicht Arpa hervor. Diese Pionierrolle könne Kärnten einmal mehr einnehmen.

©Parlamentsdirektion/Thomas Topf SPÖ-Bundesrätin Claudia Arpa

„Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt“

„Armut prägt Kinder ein Leben lang, beeinträchtigt ihren Schulerfolg und ihren späteren Berufsweg. Jeder Euro, der für die Bekämpfung von Kinderarmut eingesetzt wird, erhöht nicht nur die Chancen von jungen Menschen, sondern ist auch eine Investition in den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den sozialen Frieden und die gute wirtschaftliche Entwicklung des Landes“, meint Arpa dazu.

Team Kärnten: „Pilotversuch in Kärnten wünschenswert“

Auch Team Kärnten-Chef Gerhard Köfer drängt auf eine eng abgestimmte Vorgangsweise zwischen dem Ministerium und Kärnten: „Angetrieben durch das Team Kärnten gibt es in unserem Bundesland bereits intensive Bestrebungen, solch eine Kindergrundsicherung einzuführen. Für uns ist es seit langer Zeit vorstellbar, in unserem Bundesland auch ein entsprechendes Pilotprojekt für ganz Österreich umzusetzen.“ Köfer fordert diesbezügliche Gespräche zwischen dem zuständigen Sozialminister und der Kärntner Sozialreferentin.