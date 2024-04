Sternschnuppen sausen im April über den Nachthimmel

Die Lyriden sind jedes Jahr zwischen dem 16. und 25. April aktiv. In diesem Zeitraum durchquert die Erde nämlich die Umlaufbahn des Kometen C/1861 G1 (Thatcher), dessen Bruchstücke als Sternschnuppen in der Atmosphäre verglühen. Die meisten Sternschnuppen gibt es in der Nacht vom 21. auf den 22. April zu sehen. Dann erreichen die Lyriden nämlich ihren Höhepunkt. Konkret bedeutet das, dass mehr als zwanzig Sternschnuppen pro Stunde über den Nachthimmel sausen. Aber auch in den umliegenden Nächten lohnt sich ein Blick in den Himmel.

Tipps für die perfekte Sternschnuppennacht Um einen Meteorschauer zu sichten, braucht ihr kein spezielles Equipment oder Vorwissen – nur einen klaren Himmel.

Sucht euch einen lichtarmen Ort und lasst euren Augen zirka 15 bis 20 Minuten Zeit, um sich an die Dunkelheit zu gewöhnen.

Zieht euch den Temperaturen entsprechend an und nehmt unbedingt eine warme Decke oder eine gemütliche Liege- oder Sitzgelegenheit mit.

Dann legt euch hin und schaut einfach in den Himmel. Na? Habt ihr eine Sternschnuppe entdeckt? Dann wünscht euch etwas! Quelle: timeanddate.de