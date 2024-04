Beifahrer (46) verletzt: Alko-Fahrt endet in Bach

Gegen 22 Uhr war die 32-Jährige aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit ihrem Auro von Altenberg kommend in Richtung Kapellen unterwegs. Dabei kam sie rechts von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug stürzte in weiterer Folge in den dort befindlichen Bach und kam am Dach zu liegen. Die Frau konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Ein durchgeführter Alkotest mit der 32-Jährigen verlief positiv.

Beifahrer verletzt

Ihr 46-jähriger Beifahrer aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wurde von Kräften der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. Anschließend wurde er mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Bruck an der Mur gebracht.