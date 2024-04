Fußball für den guten Zweck: Junge Kärntner starten Typisierungsaktion

Veröffentlicht am 11. April 2024, 09:30 / ©zVg / KK

Mit einer Stammzellenspende könnte jeder einzelne, einem schwer kranken Menschen Hoffnung auf Leben schenken. Wie das geht? Einfach typisieren lassen mit einem Wangenabstrich und innerhalb weniger Minuten wird evaluiert, ob man der passende Spender ist. Ganz wichtig hierbei: Alter ist kein Hindernis, um Großes zu bewirken. Mit diesen Worten startet die Kampagne „Alt Genug“ von dem engagierten 17-jährigen Klagenfurter Raphael Dionisio. Das Benefiz Fußballturnier ist eines von zwei Projekten, die er mit seinem 19-jährigen Kollegen Ervin Stifter organisiert.

Typisierung per Wangenabstrich

Der Abstrich wird vor Ort genommen und infolge ausgewertet. Im Zuge von Typisierungsaktionen wird man schließlich in die Stammzellenspender-Datenbank aufgenommen. Wird dann ein “genetischer Zwilling” gefunden, kommt es schließlich zur aktiven Spende, mit der man womöglich einem Leukämie-erkrankten Menschen das Leben retten könnte.

Geben für Leben

Letztes Jahr, am 13. Oktober 2023, fand in Klagenfurt schon einmal eine Typisierungsaktion statt. Die Veranstaltung wurde damals genau wie heute von Raphael mit Unterstützung des Vereins „Geben für Leben“ organisiert und war ein voller Erfolg. Genau so eine Typisierungsaktion möchte der 17-Jährige auch heuer wieder starten.

Wer kann beim Fußballturnier mitspielen?

Anmeldung einfach unter der Mail: [email protected]. Willkommen sind Einzelpersonen, oder am besten schon Gruppen, die bereit sind für einen guten Zweck zu kicken. Die Teams bestehen aus fünf bis sechs Personen im Alter von 15 bis 21 Jahren. Ein kleiner Spielerbeitrag wird verlangt, der wiederum an die Kinderkrebshilfe gespendet wird.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 11.04.2024 um 09:35 Uhr aktualisiert