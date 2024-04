„HAK FORWARD“: Große Bühne für die Fachkräfte von morgen

Im Rahmen des Projektes „HAK FORWARD“ vernetzen die Sparte Information und Consulting und die steirische Bildungsdirektion die weiß-grünen Handelsakademien mit der Wirtschaft. Am 10. April wurden 20 Diplomandinnen und Diplomanden im Rahmen des HAK Forward-Networking-Events ausgezeichnet. Darüber hinaus begeisterte Experte Fabio Steiner von „Conversion Club“ die anwesenden Schüler mit seinem Vortrag: „Storytelling im Online Marketing – erfolgreiche Videos haben ein Konzept“.

Jugendliche heute, Unternehmer morgen

„Die Jugendlichen von heute sind die Unternehmerinnen und Unternehmer beziehungsweise Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von morgen“, weiß Daniela Müller-Mezin, Obmann-Stellvertreterin der Sparte Information und Consulting. Umso mehr brauche es die Kooperationen von Bildungseinrichtungen, Wirtschaftstreibenden – und den Schülerinnen und Schülern selbst, um die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft zu stellen. Genau das steht im Fokus des Projekts HAK-FORWARD – und entsprechend auch beim diesjährigen großen Networking Event am 10. April in der WKO Steiermark. Das 2016 ins Leben gerufene Projekt soll steirischen HAK-Schülerinnen und -Schülern durch praxisbezogene Einblicke bei Unternehmen den Einstieg in das Berufsleben erleichtern. Unterstützt wird HAK FORWARD auch heuer durch die WKO Steiermark, die Fachhochschule der Wirtschaft CAMPUS 02, die steirischen Handelsakademien und die Bildungsdirektion.

©Loske WKO Steiermark-Direktor Karl-Heinz Dernoscheg, Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner, Spartenobfrau-Stv Daniela Müller-Mezin, FH Campus 02-Studiengangsleiterin Ursula Haas-Kotzegger, Studiengangsleiterin Campus02, Andrea Graf (Bildungsdirektion), WKO Steiermark-Präsident Josef Herk und WIFI-Kurator Markus Kohlmeier.

Schüler werden vernetzt

„Seit Projektbeginn konnten mehr als 600 Schülerinnen und Schüler in über 120 Unternehmen im Zuge der „My Companydays“ erste Einblicke in Unternehmensstrukturen und notwendige Kompetenzen für die Berufsrealität gewinnen“, so Müller-Mezin im Zuge des Events. Im aktuellen Projektdurchgang 2023/2024 werden 24 Unternehmen mit 105 Schülerinnen und Schülern vernetzt. Die Jugendlichen aus den dritten Jahrgängen der steirischen Handelsakademien absolvieren in Zweier- bis Viererteams die „My Company-Days“ und können diese Praxistage auch zur Akquise eines Diplomarbeiten-Themas nutzen. Begleitend dazu nehmen sie an fachspezifischen Seminaren in der Fachhochschule CAMPUS02 zu Themen wie „Digitales Marketing – hören, verstehen und umsetzen“ sowie „Vorwissenschaftliches Arbeiten“ teil. Besonders erfreulich: Auch erste Arbeitsverträge konnten bereits durch die Teilnahme an „HAK FORWARD“ unterschrieben werden.

„Conversation Club“ für Tipps und Tricks

20 Diplomarbeiten wurden beim HAK-Forward Networking Event in der WKO Steiermark am 10. April mit Urkunden ausgezeichnet – ein Beweis für die perfekte Zusammenarbeit zwischen Bildungseinrichtungen und Unternehmen. Vor Ort gratulierten neben Müller-Mezin auch WKO Steiermark-Präsident Josef Herk und Bildungsdirektorin Elisabeth Meixner. Darüber hinaus gab es im Zuge des Events noch etliche Highlights – von Einblicken in die „My Company-Days“ bei der „EFM Verischerungsmakler AG“ durch die BHAK Voitsberg bis hin zum spannenden Vortrag „Storytelling im Online-Marketing – erfolgreiche Videos haben ein Konzept!“ von Fabio Steiner. Der Geschäftsführer des Online-Marketing-Unternehmens „Conversion Club“ begeisterte die Jugendlichen mit mit nützlichen Tipps und Tricks.