„Frühjahrsputz“: Grazer Murinsel wieder von Schwemmgut befreit

Die Murinsel von Künstler Vito Acconci zählt zu den Fixpunkten jedes Graz-Besuchs. Was meist unbemerkt an den Besuchern und Grazern vorbeizieht: Wenn die Wassermassen der Mur verzweigte Äste und teils auch große Baumstämme mit sich reißen, bleibt immer wieder Treibgut in der Stahlkonstruktion hängen.

Grazer Berufsfeuerwehr im Einsatz

In den vergangenen Wochen hatten sich wieder mächtige Stämme in der Murinsel verkeilt. Im Zuge eines Einsatzes der Grazer Berufsfeuerwehr wurde die Verklausung aufwendig auseinander gezogen, die Stämme zerschnitten und entfernt. In einem mehrstündigen Kraftakt konnten die Männer der Höhenrettung die Insel wieder vom Schwemmgut befreien. Würde man das Holz dort belassen, könnte das der Inselkonstruktion gefährlich werden. Dank der Mannschaft der Berufsfeuerwehr ist der frühsommerliche Kaffee- und Kulturgenuss nun wieder gesichert.