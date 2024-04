Schöckl-Seilbahn nach Revision bald wieder in Betrieb

Am 18. April

11. April 2024

Im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Revision der Seilbahn wird diese auf Herz und Nieren überprüft. Bei der Getriebeüberprüfung der Schöckl Seilbahn wurde ein Schaden festgestellt, der derzeit behoben wird. Die neue Getriebewelle wurde heute eingebaut. Die Gastrobetriebe am Schöckl sind derzeit geöffnet, wer den Berg zu Fuß erklimmt, kann sich also oben auch gastronomisch belohnen lassen. Die Wiederinbetriebnahme der Schöckl Seilbahn erfolgt am 18. April.

