Solarenergie durch Pachtung von PV-Anlagen der Kelag

Das im Jahr 2018 von der Kelag entwickelte Geschäftsmodell „PV-Contracting“ ist in den vergangenen Jahren bei Unternehmen immer beliebter geworden. Dabei werden Photovoltaikanlagen zur Verfügung gestellt und auf den jeweiligen Dächern montiert. Man zahlt jedoch nicht die üblichen Anschaffungskosten bzw. in späterer Folge die Wartungskosten, sondern monatlich einen fixen Preis. Das bringt den Vorteil, die hohen Investitionskosten bei der Anschaffung zu umgehen.

„Finanzierungen in der Vergangenheit besonders rentabel“

Der große Vorteil von diesem Konzept ist, dass die monatlichen Kosten immer gleich bleiben. „Als in den letzten Jahren die Energiepreise anstiegen, zahlten unsere PV-Contracting Partner weiterhin die vereinbarten Kosten und konnten auf dieselbe Menge an Energie zugreifen. Gerade jetzt, wo die Energiepreise wieder sinken und die Einspeisepreise keinen klaren Vorteil bieten, ist es wichtig, den selbst erbrachten Strom, für seinen eigenen Strombedarf zu decken und damit auch Netzkosten zu sparen“, erklärt uns Adolf Melcher, Geschäftsführer der Kelag Energie und Wärme.

©Kelag Energie & Wärme Der Kärntner Landesfeuerwehrverband hat sich dazu entschlossen, weiterhin die PV-Anlagen der Kelag zu nützen.

Wie sieht es mit der Zukunft aus?

„Besonders in der technologischen Hinsicht wird sich einiges tun. Man muss nur zurückdenken, was sich in den letzten 20 bis 30 Jahren im Bereich der Automobilindustrie oder bei den Kommunikationsmitteln getan hat. Die Forschung läuft auf Hochtouren, weshalb hier auf jeden Fall mit stetiger Verbesserung zu rechnen ist“, so Adolf Melcher. Auch beim Thema Nutzen strebt man Veränderung an. Die bisherigen Zyklen der PV-Anlagen, sprich, wann Energie erzeugt und eingelagert wird, sollen effizienter gestaltet werden. Durch die Unterstützung der Informationstechnologie will man dadurch den Verbrauch mit der Erzeugung näher zusammenrücken.

Ablauf des PV-Contractings

Ein Anruf bei der Kelag Energie & Wärme genügt, wenn man Interesse an der Pachtung von PV-Anlagen hat. Im ersten Schritt wird geprüft, welche Anlagen für das Dach infrage kommen usw. Danach werden alle weiteren Möglichkeiten des Vertrags besprochen und bei einer Zustimmung beider Parteien kommt es zum genannten PV-Contracting.