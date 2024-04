Tödlicher Unfall: Lenker verlor Bewusstsein und rammte Radfahrer

Schwer zu begreifen sind die Szenen, die sich Donnerstagmittag in der Römerstraße in Bregenz abspielten. Dort verlor ein 69-jähriger SUV-Lenker aus bislang unbekannter Ursache das Bewusstsein, knickte mit dem Körper nach vorne weg und hatte keine Kontrolle mehr über sein Fahrzeug.

Radfahrer erfasst

Die vor dem Geländewagen fahrende Mopedlenkerin wurde in der Folge rechts überholt. Ein 56-jähriger Radfahrer hatte hingegen nicht so viel Glück. Er wurde am Radweg von dem SUV erfasst. Zwar versuchte die Beifahrerin des SUV-Lenkers noch, das Lenkrad zu übernehmen und den Wagen in die korrekte Richtung zu lenken, dies misslang jedoch. Der SUV-Lenker fuhr nach der Kollision noch zirka 350 Meter weiter, bevor er sein Fahrzeug abseits der Römerstraße parkte und zu Fuß zur Unfallstelle zurückkehrte.

Noch am Unfallort verstorben

Für den Radfahrer kam jedoch jede Hilfe zu spät. „Der Mann verstarb trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahen noch am Unfallort“, teilt man seitens der Landespolizeidirektion Vorarlberg mit. Die Römerstraße war zwischen 12.34 bis 15.33 für den gesamten Verkehr gesperrt. Eine Umleitung wurde eingerichtet. Im Einsatz standen das Rote Kreuz, ein Notarztteam, die Feuerwehr sowie mehrere Polizeistreifen.