Tresor aus Kärntner Betreuungseinrichtung gestohlen

Laut erstem Ermittlungsstand der Polizei dürften die bislang unbekannten Täter vermutlich durch eine unversperrte Türe in das Gebäude der Betreuungseinrichtung in der Gemeinde Althofen gelangt sein. In der Folge wurde aus den Büroräumlichkeiten ein nicht verankerter Tresor mit Bargeld gestohlen. „Die Schadenssumme beträgt mehrere tausend Euro“, so die Beamten abschließend.