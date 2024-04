Wartungsarbeiten Schartnerkogel- und Gleinalmtunnel

Im Gleinalmtunnel stehen Wartungsarbeiten an.

Im Gleinalmtunnel stehen Wartungsarbeiten an.

Veröffentlicht am 12. April 2024

Wartungsarbeiten im Schartnerkogel- sowie im Gleinalmtunnel, machen morgen, Samstag, den 13. April ab 17 Uhr eine Sperre der A9-Pyhrnautobahn zwischen Deutschfeistritz und St. Michael in beiden Richtungen erforderlich. Die Verkehrsfreigabe erfolgt spätestens am Sonntag, den 14. April um 5 Uhr früh. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die S 35 Brucker Schnellstraße sowie die S 6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.