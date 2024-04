Marcel (29) wurde zum Lebensretter dank „Hawi D’Ehre“ Podcast

Veröffentlicht am 12. April 2024, 12:16 / ©Geben für Leben

Marcel, 29 Jahre alt und aus Saalfelden in Salzburg, wurde zum Lebensretter, als er seine gesunden Stammzellen an einen jungen Mann in Mitteleuropa spendete. Die Entscheidung dazu traf er nach seiner Typisierung im Rahmen des Podcasts „Hawi D’Ehre“ von Gabi Hiller, Philipp Hansa und Paul Pizzera im Jahr 2022. Doch es war nicht nur der Podcast, der Marcells Aufmerksamkeit erregte.

Initiative seines Bruders führte zu Spende

Auf die Initiative „Geben für Leben“ wurde Marcel vor allem durch seinen Bruder aufmerksam. Nachdem er sich registriert hatte, geriet die Angelegenheit zunächst in Vergessenheit, bis er im Winter 2023 einen Anruf erhielt.

„Stammzellen geben, für Leben. Wortwörtlich!“

Während einer Blutentnahme bei seinem Hausarzt wurde Marcel die wahre Bedeutung der Stammzellenspende bewusst. „Stammzellen geben, für Leben. Wortwörtlich!“, kommentiert er. Die Vorbereitung auf die Spende erforderte tägliches Spritzen über vier Tage, was für Marcel dank der Unterstützung seiner Freundin problemlos verlief. Die Stammzellenspende verlief ebenfalls ohne größere Komplikationen, abgesehen von einem leichten Muskelkater im Rücken. Die eigentliche Spende wurde durch die Betreuung vor Ort reibungslos durchgeführt.

„Ein großer Schritt, Hoffnung zu schenken“

Marcel betont die Bedeutung der Registrierung als potenzieller Spender: „Durch die Registrierung setzt man einen großen, wichtigen und richtigen Schritt, um einer Familie, einem Patienten, einer Person weltweit Hoffnung zu schenken. Dafür bin ich stolz.“