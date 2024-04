Zeitgeschichtetag: Doppelfestakt in Graz im Zeichen der Historie

Die 15. Auflage der größten Veranstaltung dieses Themenbereichs, die alle zwei Jahre an einer anderen heimischen Universität stattfindet, stand ganz im Zeichen zweier Jubiläen: 30 Jahre Ludwig-Boltzmann-Institut für Kriegesfolgenforschung und 30 Jahre Zeitgeschichte an der Universität Graz. Beide Jubiläen wurden am gestrigen Abend, dem 11. April 2024, in der Aula der Karl-Franzens-Universität gebührend gefeiert. Was nicht verwundert, kooperieren die beiden Einrichtungen doch von Anfang an eng miteinander.

Großes Interesse

Zum Festakt aus Wien extra angereist waren Wissenschaftsminister Martin Polaschek und Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Seitens der Stadt Graz war Bürgermeisterin Elke Kahr anwesend. Die Leiterin des Boltzmann-Instituts, Barbara Stelzl-Marx, freute sich gemeinsam mit der Mitorganisatorin des Zeitgeschichtetags, Christiane Berth, und ihrem langjährigen Vorgänger Stefan Karner über das so zahlreiche Erscheinen von Ehren- und Festgästen: Die Aula war bis zum letzten Platz gefüllt. Eine Tatsache, die auch die Präsidentin der Ludwig-Boltzmann-Gesellschaft, Freyja-Maria Smolle-Jüttner, und den „Hausherrn“, Rektor Peter Riedler, mit Stolz erfüllte. Moderierend durch den Abend führte Claudia Reiterer vom ORF.

„Das Fach Zeitgeschichte wurde noch nie so wahrgenommen, auch von der nichtwissenschaftlichen Bevölkerung, wie jetzt.“

Stelzl-Marx betonte in ihren Grußworten, dass Geschichte jeden Tag stattfindet, für Karner ist sie „historische Gegenwart“. Das gewählte Motto für den diesjährigen Zeitgeschichtetag erklärte Stelzl-Marx so: „Wir wissen, dass es sich um eine Zeitwende handelt und begleiten all diese Prozesse. Wir bekennen uns zu unserer historischen Verantwortung.“ Auch Arne Ziegler, Dekan der Geisteswissenschaften, befand das Motto als treffend und als Sprachwissenschaftler entzückte ihn ganz besonders der Plural „Zeitenwende/Wendezeiten. Das große Interesse an Geschichte versetzt ihn ebenfalls in Verzückung: „Das Fach Zeitgeschichte wurde noch nie so wahrgenommen, auch von der nichtwissenschaftlichen Bevölkerung, wie jetzt.“ Ob sich dieses Interesse auch auf das Allgemeinwissen auswirkt, könnte bezweifelt werden, lauschte man den Worten von Sobotka aufmerksam. Der Nationalratspräsident bedauerte nämlich, dass das historische Wissen in der Gesellschaft geringer geworden sei.

Dank und Bemühung

Bürgermeisterin Kahr gratulierte zum Jubiläum und zur Ausrichtung des Zeitgeschichtetags. Das Stadtoberhaupt vergaß auch nicht, in alle Richtungen Dank auszusprechen. Die Erarbeitung von Zeitgeschichte habe in Graz spät begonnen, so Kahr. Der Bolztmann-Gesellschaft, dem gleichnamigen Institut und jenem an der Uni Graz sei es zu verdanken, dass dies dann so professionell und umfassend geschehen sei. Am Beispiel der Aufarbeitung der Geschehnisse im Lager Liebenau verdeutlichte die Bürgemeisterin die Bemühungen der Stadt, mit ihrer Geschichte verantwortungsbewusst umzugehen und Licht auf dunkle Flecken zu werfen. Auch erwähnte sie die golden leuchtenenden Stolpersteine, welche die Schicksale jüdischer Persönlichkeiten ins Straßenbild und damit ins Sichtfeld der Bevölkerung rücken.