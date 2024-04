Rohbau steht: Neuer Lehrlingscampus entsteht in Villach

Veröffentlicht am 12. April 2024, 17:13 / ©Infineon Austria

Mit der Dachgleiche startet der Innenausbau des dreigeschossigen Gebäudes, bei dem auch eine Photovoltaik-Anlage, Elektro-Ladesysteme sowie Grünflächen eingeplant sind. Insgesamt werden neun Millionen Euro investiert. Auf einer Fläche von rund 2.850 Quadratmeter entstehen modernste Werkstätten, Laborflächen, Lehrsäle, Sozialräume und Büroräumlichkeiten. Neben Infineon werden sich bfi und Wifi dort ansiedeln. „Wir liegen voll im Zeitplan und gehen im September 2024 in Betrieb“, erklärt GPS-Geschäftsführer Bernhard Sapetschnig.

Infineon verlegt Lehrausbildung

Infineon wird 1.500 Quadratmeter für seine Lehrlingsausbildung nutzen und modernste Geräte miteinbringen. Bisher fand die Grundausbildung an der Technischen Akademie (TAK) in St. Andrä im Lavanttal statt. „Ich freue mich, dass die Bauarbeiten planmäßig voranschreiten. Durch den neuen Campus sind die Lehrlinge künftig in unmittelbarer Nähe zu unserer Fertigung, das ist ein echter Vorteil“, betont Thomas Reisinger, Vorstand für Operations bei Infineon Austria. Aktuell bildet der Halbleiterhersteller rund hundert Lehrlinge aus. Im Herbst starten 40 neue für die Doppellehre Elektrotechnik- und Metalltechnik. Die Anmeldefrist für die Lehrstellen endete im März.