Beratung, Überaschungen & mehr: Das ASZ-Team geht wieder auf Tour

Das ASZ geht wieder auf Tournee und stellt sich, seine vielen Leistungen und vor allem das Wiederverwertungsprojekt ReUse auf dem Hans-Gasser-Platz vor. Der Glascontainer der Abfallwirtschaft bietet neue Informationen zu ReUse und den Netzwerkpartnern. Jeweils von 9 bis 16 Uhr kann man sich dort rund um die aktuellen Themen moderner Kreislaufwirtschaft erkundigen.

Am Freitag liegt der Schwerpunkt in der Together City

Das ASZ-Team berät, erklärt, informiert und hat einige Überraschungen und auch Unterhaltung bereit. Auch die ReUse-Partnerbetriebe haben sich spezielle Attraktionen einfallen lassen. Am Freitag liegt der Schwerpunkt direkt in der Together City, Ringmauergasse 12, in der Drauparkstraße (ehem. C&A Gebäude). Besonderes Highlight ist das Repair Cafe, das den ganzen Tag vor Ort ist.