Kampf mit dem Einbrecher: Weizer „findet keinen Schlaf mehr“

Trotz Platz- und Schnittwunden, die er bei dem Kampf erlitt, konnte Praunegger den 23-jährigen Täter festhalten, bis die Polizei eintraf und ihn festnahm. Doch die physischen Verletzungen waren nicht das Einzige, was Praunegger davontrug. „Seitdem finde ich keinen Schlaf mehr“, erzählt er. Über diese dramatischen Minuten sprach Oliver Rubenthaler mit Walter Praunegger und begab sich gemeinsam mit Eva Kordesch auf die Suche nach Antworten darauf, wie man solch traumatische Ereignisse verarbeiten und sich davor schützen kann. Christoph Feurstein präsentiert diesen unglaublichen Vorfall am Montag, dem 15. April 2024, um 21.10 Uhr in ORF 2 in „Thema“.