Heldenaktion: Feuerwehr Kaindorf spendet Uniformen an rumänische Kollegen

/ ©Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

Veröffentlicht am 13. April 2024, 13:23 / ©Freiwilligen Feuerwehr Kaindorf an der Sulm

Die Freiwillige Feuerwehr Kaindorf an der Sulm beweist erneut ihre Einsatzbereitschaft – diesmal jedoch nicht im Kampf gegen Flammen, sondern im Dienste der Solidarität. Anfang April übergaben sie stolz rund 20 ausgemusterte Uniformen an die Österreichische Lebens- und Rettungsgesellschaft (ÖLRG), die diese wiederum für eine Sammelaktion zugunsten rumänischer Feuerwehrkameraden nutzt.

20 Feuerwehren spendeten

In einer gemeinschaftlichen Aktion von insgesamt 20 Feuerwehren beteiligt sich die Feuerwehr Kaindorf an dieser lobenswerten Initiative. Durch die Spende von Uniformen möchten sie ihre Solidarität mit den Kollegen in Rumänien zeigen und deren Einsatzbereitschaft unterstützen.