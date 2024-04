Mülltonne bei Neuer Heimat in Flammen: „Schaden an Fassade ist enorm“

Veröffentlicht am 13. April 2024, 21:31 / ©Leserfoto

In St. Leonhard bei der Neuen Heimat hat es heute am Abend einen Feuerwehreinsatz gegeben. Mehrere Leser haben sich bei uns diesbezüglich gemeldet. Eine Mülltonne hatte dort gebrannt, wie auch die Hauptfeuerwache Villach auf Nachfrage von 5 Minuten bestätigt. „Der Schaden an der Fassade ist enorm. Ein Bewohner im Rollstuhl hatte Glück, dass die Verglasung des Fensters hielt“, berichtet uns ein Leser. Nach ersten Informationen dürfte es keine Verletzten gegeben haben. Wie es zu dem Feuer gekommen ist, ist noch nicht klar.

©Leserin | Flammen schlugen aus der Mülltonne.