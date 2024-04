Sonniges Wetter in Österreich: Warme Temperaturen und wenig Wolken

Veröffentlicht am 13. April 2024, 21:41 / © Bettina Demuth

Ein paar Wolken in höheren Schichten stören kaum, während sich am Nachmittag über den Alpen erste Quellwolken bilden. Diese bleiben jedoch harmlos. Der Wind lebt im Tagesverlauf mäßig auf. Frühmorgens liegen die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad Celsius, tagsüber erreichen sie angenehme 22 bis 31 Grad Celsius, besonders in Kärnten, der südlichen Steiermark und dem Südburgenland, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.