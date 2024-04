Fenster eingeschlagen: Einbrecher durchwühlten Einfamilienhaus

Gegen 15 Uhr sind gestern unbekannte Personen in ein Einfamilienhaus im Bezirk St. Veit an der Glan eingebrochen. Dazu hatten sie ein kleines Fenster im Erdgeschoß eingeschlagen. In weiterer Folge wurden sämtliche Räume im Erdgeschoß sowie im Obergeschoß durchwühlt, eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. „Den Hausbesitzern entstand ein erheblicher Sachschaden“, berichtet die Polizei. Was gestohlen wurde, ist derzeit noch Gegenstand von Ermittlungen.