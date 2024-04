Finalserie wieder auf Anfang: KAC will vor Heimfans siegen

2:2 steht es nach vier nervenaufreibenden und spannenden Spielen im diesjährigen Eishockey-Finale zwischen dem KAC und Red Bull Salzburg – es ist also wieder alles offen. Und das haben Eishockey-Fans vor allem Spiel Nummer 4 zu verdanken, das so ziemlich alles geboten hatte, inklusive elf Treffer. Schlussendlich konnte sich Salzburg in der Overtime mit 6:5 durchsetzen und die Serie eben wieder ausgleichen.

„Wir müssen auch in Zukunft so starten“

Am heutigen Sonntag geht die Serie also weiter, Spiel Nummer fünf findet wieder in Klagenfurt statt. Um 17.30 startet die Begegnung, die live auf „Puls24“ zu sehen ist. Von der Niederlage haben die Klagenfurter mitgenommen, „dass wir auch in Zukunft so starten müssen“, so Marcel Witting, Stürmer des KAC.