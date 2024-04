Hagel-Unwetter: Hier sind große Körner am wahrscheinlichsten

Das Unwetterjahr 2023 ist vielen noch gut in Erinnerung. Im Frühsommer gab es kaum einen Tag, an dem es zu keinen Unwettern im Süden Österreichs gekommen ist – oftmals war auch Hagel mit dabei. In einer spannenden Studie hat die „GeoSphere Austria“ nun aufgeschlüsselt, in welchen Regionen Österreichs großer Hagel am wahrscheinlichsten ist. „Für jeweils drei Wiederkehrperioden (10-, 20- und 30-jährlich) sieht man die Klasse der Hagelkorngrößen. Man sieht, welche maximale Hagelkorngrößen also an einem bestimmten Ort mit einer gewissen Häufigkeit (alle zehn, 20 oder 30 Jahre) auftritt“, erklärt man seitens der „GeoSphere Austria“ auf Nachfrage von 5 Minuten.

Statistisch gesehen besteht noch kein Grund zur Sorge

Bei der 10-jährlichen Wiederkehrperiode bedeutet das also, dass ein Hagelereignis mit einer bestimmten Hagelkorngröße statistisch einmal in zehn Jahren auftritt. Noch haben wir – statistisch gesehen – übrigens keinen Grund zur Sorge. Die meisten und heftigsten Hagelereignisse werden nämlich in den Sommermonaten, also im Juni, Juli und August, verzeichnet.

©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 10 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 20 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Diese Legende zeigt, was die Farben in den Karten bedeuten. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 25 Jahre. ©Screenshot „GeoSphere Austria“ | Die Wahrscheinlichkeit für gewisse Hagelgrößen alle 30 Jahre.

Was bedeuten die Farben in den Karten?

Unterschiedliche Farben demonstrieren nun in den Karten, wie wahrscheinlich eine gewisse Hagelkorngröße in der jeweiligen Region ist. Besonders „spannend“ sind dabei orange und rote Bereiche mit Hagelkorngrößen von um die vier Zentimeter (orange) bzw. um die fünf Zentimeter und mehr (rot).

So sieht es alle zehn Jahre aus

In der ersten Karte mit der 10-jährlichen Wiederkehrperiode sieht man dabei kaum rote Bereiche. Lediglich im Süden Kärntens und im Nordosten der Steiermark sind leichte Rotfärbungen zu sehen. Auch die orangen Bereiche scheinen in der Steiermark und in Kärnten, außerdem im Nordwesten Niederösterreichs am häufigsten vorzukommen.

So sieht es alle 20 Jahre aus

Geht man nun noch zehn Jahre weiter, ist deutlich erkennbar, dass Hagelereignisse mit Korngrößen von fünf Zentimetern und mehr vor allem Regionen rund um Klagenfurt und Villach in Kärnten sowie westlich von Graz und im Nordosten der Steiermark statistisch einmal alle 20 Jahre vorkommen. Auch südlich von Wien, im Norden Oberösterreichs und im Nordwesten Niederösterreichs gibt es größere rote Flecken.

Nicht jede Region ist gleich gut abgedeckt

Das Problem der Karten, das auch die „GeoSphere Austria“ gegenüber 5 Minuten anspricht, ist aber, dass nicht jede Region gleich gut abgedeckt ist und vor allem Gebirgsregionen kaum bis keine Abdeckung vorweisen. Besonders gut ist das im Süden Tirols und in Osttirol zu sehen. Dennoch zeigen die Karten deutlich, wo und wie oft es vor allem in bewohnten Gebieten größeren Hagel geben könnte. Den Bericht zur Studie könnt ihr übrigens hier nachlesen.