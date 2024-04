Alexander (1) sucht dringend seinen Lebensretter: So kannst du helfen

Der einjährige Alexander aus der Steiermark hat in seinem ersten Lebensjahr eine bewegte Geschichte hinter sich, wie die Organisation „Geben für Leben“ erklärt. „Mit knapp zwei Wochen musste er sich einer offenen Herzoperation unterziehen und verbrachte daraufhin mehrere Monate im Krankenhaus. Als wäre das nicht schon Herausforderung genug, erhielt er auch noch die Diagnose „Diamond-Blackfan-Anämie“, eine seltene Erkrankung, bei der sein Körper nicht ausreichend rote Blutkörperchen produziert“, so „Geben für Leben“.

Was ist „Diamond-Blackfan-Anämie“? Bei „Diamond-Blackfan-Anämie“ handelt es sich um eine seltene, vererbbare und angeborene Krankheit. Davon sind etwa fünf bis sieben von einer Million Menschen betroffen. In den meisten Fällen handelt es sich dabei um eine chronische Blutarmut, lebenslange Transfusionen sind oft inbegriffen. Bei Babys und Kindern zeichnet sich die Krankheit oft durch Schwäche, Blässe und Müdigkeit aus.

„Gemeinsam können wir Chance auf ein gesundes Leben geben“

Für seine Genesung benötigt Alexander nun höchstwahrscheinlich so schnell wie möglich Stammzellen von einem Fremdspender. Daher ruft die Organisation dazu auf, dass viele Typisierungen durchgeführt werden. „Gemeinsam können wir Alexander und anderen Kindern in ähnlicher Situation eine Chance auf ein gesundes Leben geben“, hofft man abschließend auf ein Happy End.

Spendenaktionen unter anderem in Villach und Klagenfurt

In den kommenden Wochen finden im Namen Alexanders wieder einige Typisierungsaktionen statt. Darunter auch eine in Villach am 26. April zwischen 13.30 und 15 Uhr in der Raiffeisenbank in der Nikolaigasse 4. Gespendet werden kann auch am 3. Mai von 11 bis 16 Uhr in St. Johann in der Haide (Steiermark) im Ringana (Campus A1) oder in Klagenfurt, ebenfalls am 3. Mai von 14 bis 16 Uhr in der Raiffeisen Landesbank Kärnten. Wann und wo es weitere Typisierungsaktionen gibt, könnt ihr auch hier erfahren.