Überholmanöver endete in Kollision: Auto landete im Straßengraben

Ein sonntäglicher Ausflug endete für drei Personen in einer Kollision auf der B69 nahe Mureck im Bezirk Südoststeiermark. Am 14. April 2024, gegen 13.50 Uhr, befand sich ein 63-jähriger Auto-Lenker aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seiner Frau als Beifahrerin auf der B69 in Richtung Weitersfeld.

23-Jähriger übersah Blinker

Als der Fahrer nach links in einen Feldweg abbiegen wollte, verringerte er die Geschwindigkeit und blinkte nach links. Doch in diesem Moment versuchte ein 23-jähriger Autofahrer aus dem Bezirk Villach-Land (Kärnten) gerade, das Fahrzeug zu überholen. Plötzlich bemerkte er das Blinken des vorausfahrenden Autos, riss sein Fahrzeug nach rechts und kollidierte mit dem anderen Wagen.

63-Jähriger landete im Straßengraben

Durch den Zusammenstoß schleuderte das Auto des 63-Jährigen in den linken Straßengraben, wobei er und seine Frau verletzt wurden. Der 23-Jährige erlitt leichte Verletzungen, als sein Fahrzeug im rechten Straßengraben zum Stillstand kam.

Drei Verletzte Personen ins LKH gebracht

Alle drei Verletzten wurden vom Roten Kreuz ins LKH Wagna gebracht. Die Freiwillige Feuerwehr Mureck musste zur Bergung der Fahrzeuge ausrücken. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr auf der B69 wechselseitig angehalten.