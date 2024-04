Klettertour wird zum Albtraum: Sieben Wiener Jugendliche geraten in Bergnot

Sieben Jugendliche im Alter zwischen 17 und 18 Jahren, alle aus Wien stammend, hatten einen aufregenden Ausflug geplant: eine Klettertour von der Stouhütte entlang des Hochstuhl Klettersteiges auf den Hochstuhl, in der Gemeinde Feistritz im Rosental, Bezirk Klagenfurt Land. Ihre Recherchen im Internet ließen sie glauben, dass der Klettersteig derzeit begehbar sei.

Klettertour am Hochstuhl endet in Notruf

Am Sonntag, dem 14. April 2024, um 10.30 Uhr, machten sie sich mit festem Schuhwerk, Klettergeschirr, Klettergurt zur Selbstsicherung und Kletterhelm ausgerüstet auf den Weg. Doch auf etwa 1.900 Metern Seehöhe stießen sie auf ein Schneefeld, das ihren Aufstieg behinderte. Gegen 15.33 Uhr sahen sich die Jugendlichen weder in der Lage weiter aufzusteigen noch abzusteigen. In ihrer Not wählten sie den Notruf 144.

Jugendliche per Hubschrauber geborgen

Die Rettungsleitstelle handelte schnell und alarmierte die Bergrettung Ferlach und die Landesleitzentrale. Der Polizeihubschrauber wurde ebenfalls mobilisiert, um bei der Suche zu helfen. Schließlich gelang es mit Hilfe des Polizeihubschraubers, die sieben Jugendlichen unverletzt durch vier Seilflüge mit einem 20-Meter-Tau zu bergen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 14.04.2024 um 21:06 Uhr aktualisiert