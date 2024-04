Flugunfall und alpine Notlage: Zwei Rettungseinsätze am Wochenende

Am Samstag, dem 13. April 2024, kam es gegen 13.20 Uhr zu einem tragischen Vorfall am Gösseck in Kammern. Ein 41-jähriger Paragleiter aus Graz stürzte beim Startversuch und brach sich dabei die rechte Hand schwer. Glücklicherweise konnte der Notarzthubschrauber Christophorus 17 schnell eingreifen und den Verletzten bergen. Es gibt keine Hinweise auf Fremdverschulden, und der Paragleiter war ordnungsgemäß ausgestattet und zertifiziert.

Alpine Notlage: Wanderin verirrt sich am Hochblaser

Am Sonntag, dem 14. April 2024, geriet eine 50-jährige Wanderin aus Graz im Bereich des Hochblasers in Eisenerz in eine brenzlige Lage. Nachdem sie sich in den Altschneefeldern verirrte, musste sie den Notruf wählen. Dank des raschen Handelns der Alpinen Einsatzgruppe Hochsteiermark konnte sie jedoch schnell lokalisiert und sicher mit dem Polizeihubschrauber Libelle geborgen werden.