Werbe-Experten weckten Interesse am Kärntner Radfrühling in Wien

Gezeigt wurden die neuesten Bike-Trends, jede Menge Testmöglichkeiten und spektakuläre Shows. Als neues Highlight gab es einen E-MTB-Parcours für Testfahrten, Shows und Rennen. Und es galt heuer ein besonderes Jubiläum zu feiern: Seit 25 Jahren ist das Argus Bike Festival für hunderttausende Radbegeisterte beliebter Start in die Radsaison.

Freude über das große Interesse

„Für den Start in den Sommer 2024 setzen wir im Rahmen der gemeinsamen Vorsaison-Offensive mit dem Tourismusreferat des Landes Kärnten auf das Thema Rad“, erklärt „Kärnten Werbung“-Geschäftsführer Klaus Ehrenbrandtner. Daher war die Freude groß in der Bundeshauptstadt gleich mit zwei Veranstaltungen zum Thema „Radfrühling“ in dieser Woche präsent sein zu dürfen. Nach einem Presseabend mit Franz Klammer am Donnerstag habe das Bike Festival eine perfekte Plattform geboten, tausende Gäste auf das Radland Kärnten aufmerksam zu machen, so Ehrenbrandtner abschließend.