Glasfaser-Ausbau: Spittal und Kelag setzen Partnerschaft fort

Westlich der Lieser arbeitet die Stadt Spittal an umfangreichen Sanierungen des Kanal- und Wassernetzes. Im Zuge dieser Arbeiten werden auch die Leerverrohrungen für den Glasfaserverbau mitverlegt. Ziel ist es, rund 10.000 Wohnungen, Einfamilienhäuser und Betriebe an das Glasfasernetz anzuschließen. „Breitband ist heute kein Standortfaktor mehr, sondern zählt zur absoluten Basisinfrastruktur und ist ein Backbone für jede wirtschaftliche Entwicklung. Wo kein schnelles Internet, da keine Unternehmen – wo keine Unternehmen, da keine Arbeitsplätze und keine Wertschöpfung“, meint Bürgermeister Gerhard Köfer (Team Kärnten) dazu. Deshalb haben die Kelag und die Stadtgemeinde 2020 einen Kooperationsvertrag abgeschlossen.

Bewährte Zusammenarbeit

Stadtrat Christoph Staudacher (FPÖ) verweist auf die Vorreiterrolle, welche die Stadt Spittal mit dieser Kooperation eingenommen hat: „Wir waren damals die erste Bezirksstadt in Kärnten und haben damit einen richtungsweisenden Meilenstein gesetzt.“ Durch das riesige Kanalbauprojekt sowie weitere Infrastrukturprojekte können Synergien optimal genutzt werden. Östlich der Lieser sind mittelfristig jedoch keine größeren Sanierungen am Kanal- und am Wassernetz geplant. „Damit aber auch dieser Teil der Stadt rasch mit Glasfaserinfrastrukutr erschlossen werden kann, wird hier Kelag-Connect eigenwirtschaftlich in den Ausbau investieren […]“, betont Kelag-Vorstand Reinhard Draxler.

©5 Minuten Am Foto: Kelag-Vorstand Reinhard Draxler

Interesse an Glasfaser-Anschlüssen hoch

Aktuell sind in Spittal bereits 500 Wohnungen, Einfamilienhäuser und Betriebe mit Glasfaser erschlossen. Rund 20 Unternehmen und etwa 40 Privatkunden haben bereits einen aktiven Zugang: „Wir betreiben das Glasfasernetz als Open-Access-Network, die Kunden können aus 13 Internet-Servicebetreibern wählen“, erläutert Petra Rodiga-Laßnig von Kelag Connect. Das Interesse an Glasfaser-Anschlüssen sei groß. „Wir haben in Spittal bereits mehr als 1.500 Bestellungen“, so Rodiga-Laßnig weiter. Der Glasfaser-Ausbau werde heuer im Herbst intensiviert. „In den Jahren 2025 und 2026 werden wir in Spittal sehr viele Leitungstrassen verlegen. Wir gehen aber davon aus, dass wir am flächendeckenden Ausbau noch länger arbeiten werden.“

©5 Minuten Am Foto: Petra Rodiga-Laßnig von Kelag Connect