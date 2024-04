Autofahrer rammte Freundin der Ex nieder: Mann (31) stritt alles ab

An der Tankstelle

Veröffentlicht am 15. April 2024, 14:09

Derzeit steht ein 31-jähriger türkischer Staatsbürger im Verdacht, am vergangenen Sonntag, 14. April 2024, kurz nach Mitternacht, eine 24-Jährige auf einem Tankstellenareal in Telfs mit seinem Auto angefahren und dabei schwer verletzt zu haben – wir haben berichtet. Jetzt wurden neue Details bekannt.

Zustand nach wie vor kritisch

Der 31-jährige Tatverdächtige wurde mittlerweile von Beamten des Landeskriminalamts einvernommen, streitet jedoch jeglichen Tatvorwurf ab. Das 24-jährige Opfer befindet sich nach wie vor in ärztlicher Behandlung in der Universitätsklinik Innsbruck. Sie zog sich eine schwere Kopfverletzung, einen Knochenbruch im Bein und mehrere Hämatome sowie Schürfwunden zu. Der Gesundheitszustand ist nach wie vor kritisch, gibt die Polizei Tirol am Montagnachmittag bekannt. Weitere Ermittlungen, insbesondere weitere Vernehmungen, sind noch ausständig bzw. laufen auf Hochtouren.

