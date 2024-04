Auf SportgeschÃ¤fte abgesehen: Seriendiebe von Polizei geschnappt

St. Anton in Tirol

Veröffentlicht am 15. April 2024

Am 14. April 2024 zeigte eine Angestellte des Sportgeschäftes telefonisch bei Polizei an, dass sich verdächtige Personen im Geschäft befunden hätten, welche in Verbindung mit dem Diebstahl im Dezember stehen könnten. Im Zuge einer sofortigen Fahndung konnten Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Imst das Auto mit den verdächtigen Personen anhalten und Diebesgut im Fahrzeug sicherstellen.

Zwei Italiener festgenommen

Die Verdächtigen – zwei 18-jährige Italiener – gaben bei der Einvernahme durch Beamte der Polizei St. Anton zu, neun Diebstähle in Sportgeschäften in St. Anton in Tirol begangen zu haben. Sie werden auf freiem Fuß angezeigt.