Zustellung in 30 Minuten: Graz bekommt einen neuen Lieferdienst

Unter dem Motto „Graz macht blau“ dürfte die steirische Landeshauptstadt schon bald einen neuen Lieferdienst bekommen. Wie „Wolt“, ein finnischer Essenszusteller, nun ankündigt, expandiere man nämlich nach Graz. Und tatsächlich: Will man sich als Auslieferer bewerben, kann man sich neben Wien auch für Graz schon bewerben. Vor ziemlich genau einem Jahr, Anfang Mai 2023, ist der Lieferdienst nach Österreich gekommen und beliefert seitdem die Wiener, nun scheint man auch an die Mur zu kommen.

„Wolt“ garantiert Zustellzeit von maximal 30 Minuten

„Wolt“ wurde 2014 in der finnischen Hauptstadt, Helsinki, gegründet, 2021 wurde es dann von „DoorDash“ aus den USA übernommen. Kostenpunkt: sieben Milliarden Euro. Geworben wird beim finnischen Zusteller mit einer garantierten Lieferzeit von maximal 30 Minuten. Neben Essen aus Restaurants kann man in der App allerdings auch Waren aus Geschäften in der Umgebung und sogar Blumen bestellen. Graz wäre jedenfalls der zweite „Wolt“-Standort in Österreich. Wann genau man die in blau gekleideten Kuriere dann in Graz herumfahren sehen wird, ist noch nicht gänzlich klar.