Pensionist (78) von eigenem Auto überrollt

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden hielt sein Auto am 15. April 2024 gegen 9.45 Uhr auf einer abschüssigen Hauseinfahrt in Ebensee an. Beim Verlassen des Wagens setzte sich dieser in Bewegung und rollte rückwärts über die abschüssige Einfahrt.

Wagen crashte in ein Garteneinfahrtstor

Dabei stürzte der Mann durch die bereits geöffnete Fahrertüre auf den Boden und wurde vom Reifen des eigenen Autos im Bereich der Schulter überrollt. Das Auto fuhr über eine Gemeindestraße und kollidierte mit einem Garteneinfahrtstor eines gegenüberliegenden Wohnhauses. Der 78-Jährige wurde verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Salzkammergut Klinikum Gmunden gebracht.