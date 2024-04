Spaziergang durch Klagenfurt: Stadträtin lädt zur mobilen Sprechstunde

Am 18. April

Am kommenden Donnerstag findet der erste „Klagenfurt Spaziergang“ mit Stadträtin Constance Mochar (SPÖ) statt. Start ist um 13 Uhr beim Lakesidepark. Die Route führt in der Folge weiter zur Alpen-Adria-Universität (ca. 13.20 Uhr), den KLC Tennisplätzen (ca. 13.40 Uhr), anschließend zum Spielplatz in den Europapark (ca. 14.20 Uhr) weiter Richtung Ostbucht (ca. 14.40 Uhr) und endet schließlich gegen 15 Uhr mit einem gemütlichen Ausklang bei der Tram.

Spaziergang mit der Stadtplanungsreferentin

Themen wie studentisches Wohnen, die Stadtentwicklung bzw. -planung sowie Work-Life-Balance können in der mobilen Sprechstunde besprochen werden. „Wir möchten damit Interessierte herzlich einladen, in ungezwungener Atmosphäre verschiedene Themen direkt mit uns zu besprechen bzw. es ist für mich eine schöne Gelegenheit, mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen und mir ihre Anliegen anzuhören“, betont Mochar. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Weitere Termine sollen folgen.