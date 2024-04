Raubüberfall auf Wiener Trafik: Erkennst du diesen Mann?

Am 10. April 2024 kam zu einem schweren Raub durch zwei bisher unbekannte Täter in einer Trafik in Wien-Floridsdorf und wenige Stunden danach zu einem weiteren Raubüberfall durch ebenfalls zwei Tatverdächtige auf eine Trafik in Wien-Währing.

Kappe bei der Flucht verloren

Aufgrund der derzeitigen Ermittlungen geht die Polizei nun davon aus, dass es sich hinsichtlich beider Taten um dieselben Tatverdächtigen handelt. Bei der Flucht verlor einer der Tatverdächtigen eine Kappe, weshalb Lichtbilder des Tatverdächtigen ermittelt werden konnten. Sofortfahndungsmaßnahmen unmittelbar nach den Taten blieben ohne Erfolg. Das Landeskriminalamt Wien wurde mit den Ermittlungen betraut.

Polizei bittet um Hilfe

Die Wiener Polizei ersucht nun über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, unter der Telefonnummer 01-31310-67800 erbeten.

©LPD Wien ©LPD Wien