Bezirk Klagenfurt hat 28 neue Feuerwehr-Maschinisten

Sechs Teilnehmerinnen und 22 Teilnehmer bewältigten am 13. und 14. April 2024 die Tragkraftspritzen-Maschinistenausbildung (TS-MA) im Bezirk Klagenfurt. Ein hochqualifiziertes Ausbilderteam verlangte ihnen alles ab. So fand am Sonntag vor der Prüfung auch die Abschlussübung „Löschwasserförderung über längere Wegstrecken“ mit vier Tragkraftspritzen statt.

Besonderes Highlight

Auch konnten die Kursteilnehmenden heuer ein besonderes Highlight genießen. Erstmals gab es eine Einschulung für die Hochleistungs-Katastrophenschutzpumpen. Nach der Prüfung konnten 17 ausgezeichnete Erfolge, sechs sehr gute Erfolge und fünf Erfolge verzeichnet werden. Die Bescheinigungen wurden vom Bezirksfeuerwehrkommandanten Gerhard Egger und seinem Stellvertreter Franz Socher sowie dem Ausbildungsleiter Harald Pötzl übergeben.