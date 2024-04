Große Suchaktion: Krücken an Ufer der Kitzbüheler Ache gefunden

Heute Vormittag wurde bei der Polizei angezeigt, dass im Uferbereich und in der Kitzbüheler Ache selbst Krücken gefunden worden sind. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Besitzer der Krücken in die mit starker Strömung fließende Ache gestürzt war, wurde sofort eine Suchaktion unter Beteiligung der Feuerwehren St. Johann in Tirol, Kirchdorf in Tirol, Erpfendorf und Kössen, der Wasserrettung Going, eines Rettungshubschraubers und des Polizeihubschraubers sowie mehrerer Polizeistreifen eingeleitet.

Unglücksfall konnte schließlich ausgeschlossen werden

Parallel dazu wurden von der Polizei auch Erhebungen zum Besitzer der Krücken durchgeführt. Nachdem die Besitzerin der Krücken ermittelt und ein Unglücksfall ausgeschlossen werden konnte, wurde die Suche schließlich um 11.10 Uhr beendet.