GroÃŸe Trauer: „Fahrenheit“-SÃ¤nger fÃ¼r immer verstummt

Bereits am vergangenen Mittwoch, den 10. April, ist der ehemalige „Fahrenheit“-Sänger, Johann „Johnny“ Kanatschnig nach langer, schwerer Krankheit verstorben, wie nun bekannt wurde. In sozialen Medien trauert seine Fangemeinde um den großen Musiker jedenfalls sehr.

„Grandiose Stimme für immer verstummt“

„Eine traurige Nachricht für alle Fans und Freunde. Die grandiose und unverkennbare Stimme von unserem Johnny ist für immer verstummt“, schreibt etwa ein Fan, der sich allerdings sicher ist, dass seine Stimme auch über seinen Tod hinaus noch begeistern werde. „Johnny ist zwar nicht mehr unter uns, aber seine Stimme bleibt für immer“, schreibt ein weiterer Fan.

Auch seine „Schüler“ waren keine Unbekannten

Mit „You and I“ gelang der Kärntner Erfolgsband Ende der 1980er-Jahre ein regelrechter Hit. Auch die folgenden Songs waren keine Unbekannten. Das „Austro-Rock-Lexikon“ etwa bezeichnete „Fahrenheit“ als „die Kärntner Antwort auf Europe“. Nach dem Ende der Band wandte sich Kanatschnig dann der Produktion zu. Auch da war er dann kein Unbekannter, hatte er doch auch Kärntner Top-Acts wie die „Nockis“ oder Melissa Naschenweng auf die eine oder andere Weise unter seinen Fittichen.

Am Donnerstag kann man sich verabschieden

Abschied nehmen kann man vom Kärntner Top-Sänger übrigens am kommenden Donnerstag, den 18. April zwischen 10 und 19 Uhr, in der Zeremonienhalle in St. Veit an der Glan. Die feierliche Verabschiedung findet dann tags darauf im engsten Familien- und Freundeskreis statt.