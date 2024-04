Segen per „WhatsApp“: Kirche will Maturanten Videos schicken

Veröffentlicht am 16. April 2024, 08:39 / ©Fotomontage: Katholische Kirche / Be Blessed & KK

Segenswünsche per WhatsApp für die Matura? Ja, ihr habt richtig gehört. Im Rahmen der Aktion „Be Blessed“ kann man sich online dafür anmelden, dass während der eigenen Matura eine Kerze angezündet und für eine gute Prüfung gebetet wird. Am Matura-Tag selbst kommen die Segenswünsche dann direkt aufs Handy. „Für die extra Portion Ermutigung und Segen von ganz oben“, wie es die Katholische Kirche bezeichnet, können sich übrigens neben Maturanten auch Familie und Freunde anmelden.

An jedem Maturatag brennen in einer anderen Kirche Kerzen

An jedem Maturatag brennen dann zwischen Anfang und Mitte Mai in einer anderen Kirche in Österreich Kerzen, erklärt man in einer Aussendung. Die Segenswünsche per WhatsApp kommen übrigens auch als Video von Personen wie etwa Kardinal Christoph Schönborn oder Bischof Josef Marketz.

„Auch Kirche denkt sich neu“

Bei „Be Blessed“ handelt es sich um ein Gemeinschafts-Projekt der Erzdiözesen Wien und Salzburg, der evangelischen Kirche Österreich, der Diözesen Graz-Seckau, Gurk-Klagenfurt und Feldkirch im Rahmen der Initiative „Denk dich neu“ der Katholischen Kirche Österreich. Ebenso eingebunden sind die jeweiligen Bildungsdirektionen und Bildungseinrichtungen. Mittels „Denk Dich Neu“ möchte die Katholische Kirche in Kontakt mit 18- bis 25-Jährigen kommen.

„Auch Kirche denkt sich neu und möchte ihre Beziehungs- und Anschlussfähigkeit an junge Erwachsene überdenken und verbessern“, so die Initiative.