13 Autos demoliert und beklaut: Mädchen hatten Langeweile

Eine 15-Jährige und eine 12-Jährige werden beschuldigt, in der Nacht auf den 15. April 2024 im Linzer Stadtgebiet bei insgesamt 13 Autos die Seitenscheiben eingeschlagen und daraus hauptsächlich Kleingeld und Klein-Elektrogeräte gestohlen zu haben. Auch ein dritter Täter konnte beobachtet werden, dieser konnte jedoch flüchten.

Zeigten sich geständig

Die beiden Mädchen konnten schließlich rasch ausgeforscht und in einer Wohngruppe in Linz festgenommen werden. Bei ihren Einvernahmen zeigten sich die beiden Teenager geständig und gaben an, allein gehandelt zu haben. Ihr Motiv: Langeweile.