Derby-Feeling: Spieler von VSV und KAC treffen sich in Kaserne wieder

In der Stellungskommission der Ergänzungsabteilung des Militärkommandos Kärnten werden junge Männer ab dem vollendeten 17. Lebensjahr auf Herz und Nieren untersucht, um so die Tauglichkeit für den Grundwehrdienst festzustellen. Bei positivem Stellungsbescheid steht dem Einrücken zum Bundesheer nichts mehr im Wege. So ist für die jungen Nachwuchsspieler nach der vierwöchigen Basisausbildung geplant, ihren restlichen Grundwehrdienst als Heeressportler im Heeresleistungssportzentrum in Faak am See abzuleisten.