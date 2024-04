Zug gegen Kleinbus geprallt: Fahrer hatte Schutzengel an Board

Veröffentlicht am 16. April 2024, 09:51 / ©5 Minuten

„Der Lenker des Kleinbusses hatte anscheinend die Gleise trotz Rotlicht überqueren wollen. Im letzten Augenblick, in dem er die Gefahr erkannte, gab er noch Gas. Dadurch konnte der Zusammenstoß zwar nicht verhindert, aber doch vermindert werden“, gab die freiwillige Feuerwehr Pernitz in einem Einsatzbericht bekannt. Mit vielen Schutzengeln an Board konnte der Fahrer den total deformierten Wagen unverletzt verlassen.

Zahlreiche Helfer vor Ort

Die freiwillige Feuerwehr Pernitz rückte mit zahlreichen Helfern und drei Fahrzeugen zum Unfallort aus. Die mit alarmierten Feuerwehren konnten noch bei der Anfahrt wieder umkehren. „Die Zuggarnitur wurde leicht beschädigt und kam erst am Beginn des Bahnsteiges des Bahnhofes zum Stehen. Sie konnte die Fahrt zeitverzögert nach der Freigabe des ÖBB – Einsatzleiters fortsetzen“, teilten die Florianis abschließend mit. Weiters standen das Rote Kreuz sowie die Polizei Pernitz im Einsatz.